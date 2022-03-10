Eylül Kibaroğlu Slovenya'dan şampiyonlukla döndü - Son Dakika
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Eylül Kibaroğlu Slovenya'dan şampiyonlukla döndü

10.03.2022 10:39
Eylül Kibaroğlu Slovenya'dan şampiyonlukla döndü

Yenimahalle'nin ismini ulusal ve uluslararası bilardo müsabakalarında gururla temsil eden Eylül Kibaroğlu, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Yenimahalle'nin ismini ulusal ve uluslararası bilardo müsabakalarında gururla temsil eden Eylül Kibaroğlu, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Slovenya'nın Lasko şehrinde 2-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında mücadele eden Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Eylül Kibaroğlu finalde Alman rakibi Ina Kaplan'ı 6-3 mağlup ederek üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

KİBAROĞLU YENİLGİSİZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

2021 yılında adeta madalya şov yaparak ulaşılması zor başarıların altına imza atmayı başaran Yenimahalle'nin milli gururu Kibaroğlu, geçtiğimiz yıl kadınlar 10 top branşında Avrupa Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası 9 top müsabakalarında bronz madalya, İtalya'da düzenlenen Euro Tour müsabakalarında ikincilik ve Türkiye Kadınlar Pool Şampiyonası'nda da Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı. 2022 yılına da hızlı bir başlangıç yapan ve Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde şampiyonluklarını sürdüren Eylül Kibaroğlu, Slovenya'da düzenlenen 20 ülkeden 60 sporcunun katıldığı Kadınlar Avrupa Pool Şampiyonası 10 Top branşında yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada 10 top branşında şampiyonluğa ulaşan milli sporcu, 8 ve 9 top branşlarında mücadelesini sürdürüyor.

ŞİMDİKİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Şampiyonada birinci olan milli takım sporcusu Eylül Kibaroğlu, "Avrupa şampiyonluğunu üçüncü kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Katıldığım her turnuvaya aynı hırs ve aynı motive gücüyle hazırlanıyorum. Ülkemizin bayrağını dünyanın birçok kentinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyor, Yenimahalle'ye şampiyonluklarla dönüyorum. Hedefim Nisan ayında İsviçre'nin Zurih kentinde düzenlenecek olan kadınlar Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Başarılı bir yılı geride bıraktım ve bu yolda desteğini benden esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" dedi.

(Doğukan Gürel/İHA)

Eylül Kibaroğlu Slovenya'dan şampiyonlukla döndü

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Kaynak: İHA

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