Son Dakika Haberleri: Eylül mayı cari denge rakamları açıklandı
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Eylül mayı cari denge rakamları açıklandı

7 saat önce

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül mayı cari denge rakamları açıklandı, System.String[]

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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