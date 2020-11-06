Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis - Son Dakika

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılan ailenin komşusu Uğur Koçyiğit (42), ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan annesi Huriye Koçyiğit'e ise 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Polatlı'ya bağlı Uzunbeyli mahallesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Eylül Yağlıkara'nın, 1 hafta sonra toprağa gömülü cesedi bulundu. Eylül'ün, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Eylül'ün öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan ailenin komşusu Uğur Koçyiğit ile tutuksuz yargılanan annesi Huriye Koçyiğit, Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık Uğur Koçyiğit, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, annesi Huriye Koçyiğit salonda hazır bulundu. Eylül'ün ailesi ve avukatlar da duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLERTutuklu sanık Uğur Koçyiğit, savcının mütalaasına karşı son savunmasını yaparak, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Huriye Koçyiğit de olay günü Eylül Yağlıkara'yı hiç görmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Uğur Koçyiğit'in avukatı ise suçlamaların maddi delillere dayanmadığını, Adli Tıp Kurumu raporlarında küçük kızın ölümü ve cinsel istismarla ilgili net tespitler yapılmadığını iddia ederek, "Çocuğun ne şekilde öldüğü net değildir. Bu nedenle savcılık mütalaasını kabul etmiyoruz. Tahliye ve beraat talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. ANNEDEN AVUKATLARA TEPKİBu sırada anne Şerife Yağlıkara, sanık avukatlarına dönerek, "Ben anneyim, içim yanıyor. Nasıl bir katilin dışarı çıkmasını istersiniz. Dışarı çıksın da başka Eylülleri de mi öldürsün?" diye tepki gösterdi. Salonda bulunan yakınları da avukatlara tepki gösterdi.AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'e, 'çocuğu kasten öldürme', 'çocuğu hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verdi. Cezada hiçbir indirim uygulanmadı. Koçyiğit'in annesi sanık Huriye Koçyiğit'e ise 'yardım etmek'ten 15 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, uygulanan adli kontrolün devamına da hükmedildi.