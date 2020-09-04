Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli (2) - Son Dakika

Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli (2)
Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli (2)ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMAAnkara'daki duruşmanın ardından Eylül Yağlıkara'nın ailesi, avukatı ve Saadet Öğretmen Cocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan Efe, adliye önünde açıklama yaptı.
Eylül'ün öldürülmesi davasında karara 'koronavirüs' engeli (2)
ADLİYE ÇIKIŞI AÇIKLAMA
Ankara'daki duruşmanın ardından Eylül Yağlıkara'nın ailesi, avukatı ve Saadet Öğretmen Cocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan Efe, adliye önünde açıklama yaptı. Saadet Özkan Efe, yargılamanın bir an önce bitirilmesi ve ailenin yaralarının sarılması gerektiğini belirterek, "Eylül, canice katledildi. Eylül, parçalandı, direğin altına koyuldu. Artık hep birlikte adaletin yerini bulmasını hızlı bir şekilde sağlamalıyız" diye konuştu. Anne Şerife Yağlıkara ise "Aslında ben bugün karar günü olacağını düşünüyordum; ama olmadı. İnşallah sabırla bekleyeceğiz yine. İnşallah meleğimizin kanı yerde kalmayacak. 1- 2 ay daha bekleyelim, bakalım ne olacak? 'Allah büyüktür' diyoruz, önce Allah'a sonra da yüce adalete güveniyoruz" dedi.
Son Dakika Arkadaşlarıyla serinlemek için çaya giren genç boğuldu Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi Galatasaray, Leicester City forması giyen Hamza Choudhury'yi gündemine aldı Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1612 yeni vaka tespit edildi İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi! 14 kişi yaralandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada "Maske tak" diye yolcuyu uyaran şoför, yumruklu saldırıya uğradı Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş