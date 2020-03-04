EYLÜL'ÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel EYLÜL'ÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ - Son Dakika

EYLÜL'ÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ

6 saat önce

AVCILAR'da bir ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Y., 2 Mart Pazartesi günü görülen duruşmada 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi.

EYLÜL'ÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ, System.String[]

AVCILAR'da  bir ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis şoförü Hüseyin Y., 2 Mart Pazartesi günü görülen duruşmada 5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı verilen tahliye kararına itiraz ederek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

SANIK ASLİ KUSURLU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz dilekçesinde kazanın oluşumunda sanık Hüseyin Y'nin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu ve maktul Mirzaoğlu'nun kusurunun bulunmadığı belirtildi. Kararı veren Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de kabulünün bu yönde olduğu ifade edilen dilekçede, sanığa 5 yıl ceza verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği kaydedildi. Dilekçede dosyanın İstinaf incelemesine tabi olacağı delil ve kaçma şüphesi de göz önüne alınarak verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı gerekçe gösterildi. Savcılık kararın incelenmesi gerektiğini belirterek sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Görüntü dökümü:

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Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:37 Kaynak: DHA
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