Son Dakika Haberleri: Eylül'ün ortasında güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
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Eylül'ün ortasında güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

1 saat önce

Eylül'ün ortasında güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın ettiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajlara akın ederek deniz keyfi yaptı.

Eylül'ün ortasında güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler plajlara akın ederek deniz keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 50, deniz su sıcaklığının ise 28.2 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler güneşli havayı fırsat bilerek Dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın etti. Bazı turistler mavi sularda yüzerek serinlemeyi tercih ederken bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Deniz yataklarıyla açılan turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.


"Burayı ben çok beğeniyorum ve tavsiye ederim"

Polonya'dan Alanya'ya gelen Polonyalı Maciej Walkowiak, burada tatil yapmanın harika olduğunu söyledi. Walkowiak," Alanya çok güzel bir yer. Havası, denizi ile güneşi harika ve tatilciler için mükemmel gezilecek yerler var. Mesela teleferik, kale, liman ve günübirlik turlar kesinlikle gezilmesi görülmesi gerekir. Burayı ben çok beğeniyorum ve tavsiye ederim" dedi.


"Bu güzellikleri kaçırmasınlar"

Her sezon Almanya'dan Alanya'ya tatile geldiğini aktaran Yunus Yavuz, şehrin çok güzel olduğunu söyledi. Yavuz," Burada uzun kalıyorum çünkü buranın denizi, güneşi ve havası hiçbir şeye değişilmez. Burada tatil yapılmasını herkese tavsiye ediyorum. Bu güzellikleri kaçırmasınlar. Aralık ayına kadar deniz, güneş ve sıcak hava hepsi bir arada" diye konuştu.

Eylül'ün ortasında güneşli havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Antalya, Alanya, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:08 Kaynak: İHA
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