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Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti - Son Dakika

Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti

26.08.2021 11:46

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinde 42 yıl hapis cezasına alan Uğur Koçyiğit'in cezası onandı. Anne Huriye Koçyiğit'in ise, küçük kızı hürriyetinde yoksun bırakma suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anne Huriye, telefon sinyalleri sayesinde tüm suçlarından beraat etti.

Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesi tarafından da onanmıştı. Anne Huriye Koçyiğit de, çocuğu kasten öldürmeye yardım suçundan 13 yıl 4 ay, çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak karar, Ankara Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi'nden dönerek anne Koçyiğit tüm suçlarda beraat etmişti. Kararın gerekçesi de geçtiğimiz günlerde açıklandı.

"YARDIM ETTİĞİNE İLİŞKİN TANIK BEYANI YOK"

Gerekçede, suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde anne Koçyiğit'in sanığa yardım ettiğine ilişkin görgü ve bilgi içeren bir tanık beyanı bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, iletişim tespit tutanakları içeriklerinin de yorum ve kanaatten oluşan konuşmalardan ibaret olduğu, doğrudan görgü ve bilgiye dayanmadığı ifade edildi.

ANNE, OLAY GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA MAHALLEYE DÖNMÜŞ

Sanık Uğur Koçyiğit'in telefonunun olay günü saat 12.59'da Uzunbeyli Köyü'nden sinyal verdiği, bu saatten sonra küçük Eylül'ün kaybolduğunun anlaşıldığı aktarılan gerekçede, aynı gün saat 15.01'e kadar sanığın baz bilgisinin yine Uzunbeyli olduğu dikkate alındığında, anne Koçyiğit'in sanığın eylemlerini gerçekleştirdikten sonra mahalleye döndüğü yönünde kanaat oluştuğu kaydedildi.

AİLEY İTİRAZ ETTİ, KARAR ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Beraat kararını üst mahkemeye taşıyan Yağlıkara ailesi avukatları ise, itiraz dilekçesinde, Eylül'ün kaybolmasının ardından yapılan arama faaliyetleri sırasında tanıkların, sanıkların evinde köpeklerle arama yapılacağının söylenmesinin ardından, anne Koçyiğit'in telaşlanarak eve gittiği beyanlarına yer verildi. Ayrıca anne Koçyiğit'in ifadeler sırasında özellikle oğlunun evden çıkmadığını belirterek onu himaye etmeye çalıştığı kaydedildi. Dilekçede, anne Koçyiğit'in oğlu ile saat 13.20 ve devamındaki telefon görüşmelerini açıklayamadığı belirtilirken, ikilinin savunmalarında birbiriyle çelişkiye düşen ifadeleri olduğu dile getirildi.

Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti

Ceza Dairesi, Küçük eylül, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eylül Yağlıkara cinayetinde 15 yıl hapis cezasına çarptırılan anne beraat etti - Son Dakika


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