Eylül Yağlıkara davası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi.



Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklarla Eylül Yağlıkara'nın ailesi, taraf avukatları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda izleyeci katıldı.



Mahkeme Başkanı'nın dava dosyasına gelen evrakları okumasından sonra buna ilişkin taraflara söz verdi.



Tanıkların soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla mahkeme huzurundaki ifadeleri arasında çelişki olduğunu öne süren sanık Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini iddia etti.



Uzun süre tutuklu kaldığını belirten Koçyiğit, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi.



Yağlıkara ailesinin avukatı ise sanık Huriye Koçyiğit'in "çocuğu kasten öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen sanığın tutuksuz yargılandığını ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığını belirterek sanığın tutuklanmasını talep etti.



Savcı, sanıklar ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Uğur Koçyiğit'in tutululuk halinin devamına, sanık Huriye Koçyiğit'in tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrasında izleyecilerin sanıklara, tepki göstermesinden dolayı salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. - ANKARA