Eylül yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam... - Son Dakika

Eylül Yağlıkara 'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam ediliyor

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Kerpiç evde çıkan yangın, 3 kardeşin ölümüne sebep oldu

Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış