Eylül yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam... - Son Dakika

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Eylül yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam...
6 saat önce
Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu komşusunun yargılanmasına devam ediliyor
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