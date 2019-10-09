Son Dakika Haberleri: Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk
Son Dakika Ekonomi Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk

Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk

1 saat önce

Eylül ayının basında en fazla yer alan ekonomi başlıkları belli oldu.

Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk, System.String[]

Eylül ayının basında en fazla yer alan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başlıkları belli oldu. Dolar kuru ekonomi basınında zirvede yer aldı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, eylül ayının ekonomi başlıklarını belirledi.

Dolar, ekonomi dünyasının en çok konuşulan haber konusu olmaya devam ederken, ihracat ve vergi gündemin diğer önemli başlıklarını oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı açıklaması ise eylül ayı ekonomi gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Rapora göre dolar kuru 194 bin 161 haberle ay boyunca medyada en çok konuşulan başlık oldu. Onu 97 bin 636 ile enflasyon, 80 bin 380 ile faiz ve 66 bin 912 haberle vergi konusu takip etti. Temmuz 2017'den sonra ilk defa tek haneye düşen enflasyon ise 51 bin 721 haberle basında yer aldı.


Ekonomi, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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