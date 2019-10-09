Son Dakika Haberleri: Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden
Son Dakika Ekonomi Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

1 saat önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden, System.String[]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,90, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,04, külçe altın yüzde 1,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,06, dolar yüzde 1 ve avro yüzde 0,01 oranında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,16, külçe altın 1,11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 ve dolar yüzde 0,14 getiri sağlarken, avro, yatırımcısına yüzde 0,84 oranında kaybettirdi.

DİBS 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,36 ile en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğine yüzde 2,82, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,24 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,93, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,05 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

- Yıllık en çok DİBS kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, avronun Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 22,21 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:30 Kaynak: AA
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