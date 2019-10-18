Son Dakika Haberleri: Eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 45 arttı
Son Dakika Ekonomi Eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 45 arttı

Eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 45 arttı

1 saat önce

2019 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 45,18 oranında artış yaşandı.

Eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 45 arttı, System.String[]

2019 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 45,18 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 20,73 arttı.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:27 
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