Eylülde kurulan şirket sayısı yüzde 45 arttı
1 saat önce
2019 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 45,18 oranında artış yaşandı.
2019 yılı Eylül ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 45,18 oranında artış yaşandı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 20,73 arttı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:27
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