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Eylülde Tarkan zamanı

1 saat önce

Geçen yıl baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren ünlü şarkıcı eylül ayında hayranlarıyla buluşacak.

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Geçen yıl baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren ünlü şarkıcı eylül ayında hayranlarıyla buluşacak. Tarkan, 20-21-23 Eylül tarihlerinde üç konser verecek. Megastar, açıkhava konserlerinin ardından yurtdışı turnesine çıkacak. İlk olarak 6 Ekim'de Londra'da konser verecek olan Tarkan ardından Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln'de hayranlarını coşturacak.
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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:55 
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