Eylülde Tarkan zamanı

Geçen yıl baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren ünlü şarkıcı eylül ayında hayranlarıyla buluşacak.

Geçen yıl baba olduğu için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerine ara veren ünlü şarkıcı eylül ayında hayranlarıyla buluşacak. Tarkan, 20-21-23 Eylül tarihlerinde üç konser verecek. Megastar, açıkhava konserlerinin ardından yurtdışı turnesine çıkacak. İlk olarak 6 Ekim'de Londra'da konser verecek olan Tarkan ardından Mannheim, Stockholm, Amsterdam, Viyana, Zürih ve Köln'de hayranlarını coşturacak.

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