Eymen bebek davasında telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019'un Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşamadı.

Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, elleri ve ayakları bağlı halde Eymen'in cansız bedenini buldu.

Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verildi.

TELEFONUN İNCELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

TELEFONDAN ÇIKAN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Üst mahkeme tarafından yapılan incelemede Elçetin'e ait telefonda 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cinsel istismara uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler dava dosyasına eklendi. Edinilen bilgilere göre söz konusu görüntülerde Eymen bebeğin istismara uğradığı anlar yer aldı. Aynı zamanda küçük Eymen'in başka insanlara satıldığı da ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaşan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, yaşananlara isyan etti.

Anne Mine Durak'ın gösterdiği tandırda poşet içerisinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini bulunmuştu. Eymen'in cenaze namazını kıldıran Eskişehir Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım tabutunu öperek, "mahcubuz" demişti.