Eymen bebek kabri başında anıldı
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Geçtiğimiz günlerde İzmir'de annesi ve birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından vahşice katledilen Eymen bebek kabri başında alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de annesi ve birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından vahşice katledilen Eymen bebek kabri başında alındı.
Vahşice öldürülen Eymen bebek, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kabri başında ziyaret edildi. Geçtiğimiz günlerde toprağa verilen küçük Eymen'in kabrinde dualar edilirken Başkan Çizmelioğlu, "Kendi öz annesi tarafından işkencelere maruz bırakılarak katledilen Eymen hepimizin yüreğinde büyük bir sızı oluşturdu. Yaşananlara duyarsız kalmak elde değil" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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