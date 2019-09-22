Son Dakika Haberleri: Eymen bebek kabri başında anıldı
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Eymen bebek kabri başında anıldı

36 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de annesi ve birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından vahşice katledilen Eymen bebek kabri başında alındı.

Eymen bebek kabri başında anıldı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de annesi ve birlikte yaşadığı sevgilisi tarafından vahşice katledilen Eymen bebek kabri başında alındı.


Vahşice öldürülen Eymen bebek, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kabri başında ziyaret edildi. Geçtiğimiz günlerde toprağa verilen küçük Eymen'in kabrinde dualar edilirken Başkan Çizmelioğlu, "Kendi öz annesi tarafından işkencelere maruz bırakılarak katledilen Eymen hepimizin yüreğinde büyük bir sızı oluşturdu. Yaşananlara duyarsız kalmak elde değil" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, AK Parti, İzmir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
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