Son Dakika Haberleri: Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)
Son Dakika Güncel Haber

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)

58 dakika önce

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı.

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3), System.String[]

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız bedeni bir süre morga alındı. Görevlilerin bir gün daha bekletilemeyeceği uyarısı üzerine ailesi hemen cenaze işlemlerine başladı. Yaklaşık 2 saat içerisinde Asri Mezarlığı'nda yer bulunurken, Eymen Sadık Durak'ın cansız bedeni küçük bir tabuta konularak Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki Hal Camii'ne getirildi.
MÜFTÜ 'MAHCUBUZ' DEYİP TABUTUNU ÖPTÜ
İkinci namazının ardından Eymen Sadık Durak'ın cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım da katılarak namazı bizzat kıldırdı. Küçük Eymen'in koşup oynayacağı bir yaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "O bir cennet kuşu yavrumuz, mahcubuz karşısında. Çocuklar bizim gönül huzurumuz, göz aydınlığımız. Yeryüzünün en masum, en nadide varlıklarından biri olan Eymen, yavrumuzun cenaze namazını kıldırmaktan dolayı üzgünüm. Mahcubuz, Rabbim bizi merhametten ayırmasın. Buna sebep olanlar kıyamet günü en ağır soruya muhatap olacakladır" dedi. İlçe müftüsü Yıldırım, konuşmasının ardından Eymen'in tabutunu öperek namazı kıldırdı. Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, namazının ardından yakınlarını omuzunda cenaze aracına kadar gözyaşlarıyla taşındı. Eymen'in cenazesi, daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,


Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Serkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dövülerek öldürülen minik Eymen'in cenaze namazını kıldıran imam, tabutu öptü
Ergenekon Davası'nda gerekçeli karar açıklandı: Örgütün varlığına ilişkin bilgiler bulunmadı Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Eski eşini bıçaklayan şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:39:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]