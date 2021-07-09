Üye Girişi
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

09.07.2021 17:14

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan anne Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) hakkında karar çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan anne Mine Durak (26) ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin (38) hakkında karar çıktı. Mahkeme, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından Mine Durak'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2,5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen 2019 yılı eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifade veren Mine Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı. Davanın duruşmalarında sanıklar birbirlerini suçlarken, savcı minik Eymen'in annesi ile erkek arkadaşı hakkındaki mütalaasında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli eziyet' suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ise beraatlerini istedi.

SERKAN'I TANIDIĞIMA VE BU SUÇLARDAN ÖTÜRÜ BURADA OLDUĞUMA PİŞMANIM

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada her iki tarafın avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği'nin avukatları da hazır bulundu. Karardan önce söz alan müşteki avukatları, sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da ceza almasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme başkanının söz verdiği Mine Durak pişman olduğunu belirterek, "Serkan'la tanıdığıma ve bu suçlardan ötürü karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

Sanık Serkan Elçetin ise 'Suçlamaların yanlış olduğunu önceki savunmalarımda belirttim. Mahkemenizden haklı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkların savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından Mine Durak'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, aynı suçlardan Elçetin'i de ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, indirim uygulamadı. Heyet ayrıca, Eymen'in cesedinin çürümesinden dolayı cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı gerekçesiyle sanıkların cinsel istismar suçundan beraatlerine karar verdi.

SİZLERİ BU ÇOCUKLARA ŞİKAYET EDİYORUZ

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismar ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, istismarcılarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Özkan, "İki sapkın tarafından katledilen Eymen çocuk için bugün burada adalet nöbetimizi tuttuk. İki istismarcı ve katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Eymen bugün mahkeme salonunda bizi yukarıdan izliyordu. O çocuğa acımadılar ve cansız bedenini servis aracında dolaştırdılar. Katiller hak ettiği yerde çürüsün. Çocukların huzurunu kaçıran alçak istismarcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Elmalı'da da Van'da da Erzurum'da da yurdumuzun her yerinde mücadele devam edeceğiz. 13'üncü yargı paketinde somut delil diye tutturdunuz. Hiçbir vekil oraya gidip çocuklar için konuşmadı. Sizleri bu çocuklara şikayet ediyoruz. Aramızda olmayanlara da şikayet ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS
EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi 00:27 Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti 23:32 Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti 22:24 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin 21:59 Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 19:03 Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü         
00:32
Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak         
00:03
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu         
22:18
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş         
19:06
İYİ Parti'den CHP'nin İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor         
18:52
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 00:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: EYMEN'İN KATİLLERİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement