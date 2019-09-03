Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı (2)
6 saat önce
MİNİK EYMEN'İN CESEDİ BURADAN ÇIKARILDIİzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanıp bırakıldığı çukur, görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
MİNİK EYMEN'İN CESEDİ BURADAN ÇIKARILDI
İzmir'de, annesi Mine Durak ve onun sevgilisi Serkan Erçetin tarafından dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın, elleriyle ayakları bağlanıp bırakıldığı çukur, görüntülendi. Buca'nın Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanın içinde, metruk yapının bahçesinde bulunan çukura gömülen Eymen'in cansız bedeninin, buradan jandarma ve polisin çalışmalarıyla çıkarıldığı bildirildi.
Davut CAN/İZMİR,
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