Eymen'in ölümüne neden olan greyder operatörü: Vicdanım çok rahatsız - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de, yolun karşısına geçmek istediği sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan ve mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan greyder sürücüsü A.C.G.'nin (24) yargılanmasına devam edildi. Kazada kusurlu olmadığını, beraatini istediğini ve çocuğun ölümünden ailesi kadar üzgün olduğunu belirten A.C.G., "Vicdanım çok rahatsız. Olaydan dolayı benim de psikolojim bozulmuştur" dedi.

Kaza, 1 Ağustos 2019'da, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait A.C.G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü A.C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz da Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

'ÇOCUK ANİDEN ÇIKTIĞI İÇİN DURAMADIM VE ÇARPTIM'

Tutuksuz sanık A.C.G.'nin, yargılanmasına Keşan 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, A.C.G., Eymen Kayra Taş'ın ailesi ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan A.C.G., olay günü Enez'e bağlı Karainirli köyünde çalıştığını ve yoldan kayan başka bir iş makinesini kurtarmak için Kadıköy'e gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"A.A.'nın makinesini kurtardık. Ardından makinelerle köy meydanına geldik. A.A.'nın makinesini köye bıraktık. Mesainin bitmesine az kaldığı için A.A. ile birlikte yola çıktık. Makineyi ben kullanıyordum. A.A. ise benim sol tarafımda oturuyordu. Yaklaşık 20-25 kilometre hızla gidiyordum. İş makinesi olduğu için bu kilometreden fazla hızla gitmem mümkün değil. Geldiğim virajdan dönerken çocuğun sol taraftan fırladığını gördüm. Baktığımda makinenin ortasındaydı. Kurtarmak için fren yaptım. Makineyi sağa kırdım ancak duramadım. Yağmur yağmıştı, yol ıslaktı. Bu yüzden makine kaydı. Ben sağ şeritten ilerlerken viraja geldiğim için sağ tarafı kontrol ediyordum. Sol taraf bakamadan çocuk sol taraftan fırladı. A.A. sol tarafımda oturuyordu ancak benim görüş alanımı engellemiyordu. Çocuk aniden çıktığı için duramadım ve çarptım. Ardından iş makinesinden indik. Çocuğa baktık. Ben olayın şoku ile hareket edemedim. A.A. jandarmayı ve ambulansı aradı. Olay çok üzücüdür."

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Eymen Kayra Taş'ın ölümünden ailesi kadar üzgün olduğunu belirten A.C.G., "Vicdanım bu yüzden çok rahatsız. Olaydan dolayı benim de psikolojim bozulmuştur. Jandarmada ifade verirken görevli memurlar, 'Aile ile bir süre iletişime geçme, olay çok yeni' dediği için ben de bu zamana kadar iletişime geçmedim" diye konuştu.

A.C.G., savunmasının ardından mahkemeden beraatini talep etti.

'ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMIŞ'

Sanığın avukatı Olgu Karataşoğlu da olayın üzücü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Müvekkilim kazanın yaşanmaması için tüm özen ve yükümlülükleri göstermiştir. İş makinesi kullanması için tüm belgeleri mevcuttur. Olayın olduğu anda viraja girerken hızını azaltmış, fren yapmıştır. Elinden gelen her şeyi yapmış olsa da maalesef bu kaza meydana gelmiştir. Olaydaki kusur durumunun net olarak belirlenmesi bakımından dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini talep ederiz. Soruşturma aşamasında alınan rapor tek bir trafik polisi bilirkişi tarafından verilmiş rapordur. Bu raporun yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Dinlenmeyen tanıkların ve dinlenecek tanıkların beyanlarına ve adli tıp raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmekteyiz"

'KAZA İÇİN BÜTÜN EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ'

Taş ailesinin avukatı Irmak Güven ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Sanığın kullandığı araç bir iş makinesidir, greyderdir. Normal bir binek otomobil değildir. Kullandığı aracın ne şekilde duracağı, fren yapması halinde ne kadar mesafede durabileceği bellidir. Sanığın yanında oturan kişinin solunda olması ve çocuğunda sol taraftan gelmesi üzerine kaza olmuştur. Yanına kimseyi almaması gerekirken A.A. isimli kişiyi alıp, soluna oturtması sonucu soldan gelen çocuğu görmemiştir ve kusurlu olarak hareket etmiştir. Sanığın beyanında mesai bitmesine yakın bir zamanda bahsettiği için mesainin bitimine yetişmesi için hızlı gittiği sabittir. Kazanın meydana geldiği yerin köy yolu olması dikkate alındığında kaldırım yoktur. Tanık beyanlarıyla da sabit olduğu üzere Eymen bahçe kapısının önünde durmaktadır. Sanık viraja girdiğinde hızını azaltmadığı ölçüm yapılan fren iziyle de sabittir. Köy yolunda yavaş gitmesi gerekirken gitmediği, ayrıca yanına A.A. isimli kişiyi alarak görüş açısını engelleyerek kazaya sebebiyet verdiği açıktır. Olay günü yol kurudur ve hava güneşlidir. Ölçülen fren izine göre hızlı gittiği ve viraja girerken yavaşlamadığı için kazanın gerçekleşmesi için bütün eylemleri gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Avukat Irmak Güven, sanık A.C.G.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Gürkan Küçük ise olay anını görmediğini ancak daha önce A.C.G.'yi kulağında kulaklık takılı olarak, hızlı bir şekilde greyder kullanırken görerek, kendisine uyarıda bulunduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.C.G.'nin tutuklanma talebini reddederek, duruşmayı erteledi.