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Eymir'de içme suyu çalışması

8 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Eymir beldesinin Akocak Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla çalışma başlatıldı.

Eymir'de içme suyu çalışması, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Eymir beldesinin Akocak Mahallesi'nde içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla çalışma başlatıldı.


Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akocak Mahallesi'nin yaz aylarında büyük su sıkıntısı çektiğini, bunu gidermek için 3 ayrı bölgede çalışma başlattıklarını ifade etti.


Çalışmalara İl Özel İdaresi ve Yozgat Valiliğinin destek verdiğini belirten Mertoğlu, "Bu çalışmalarımızın birinci etabındayız. 3 bölgede çalışma yapacağız. Yaklaşık 7 bin metre uzunluğunda içme suyu borusu döşeyeceğiz. Çalışmanın maliyeti 400 bin lira civarında olacak." dedi.

Sorgun, Yozgat, Eymir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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