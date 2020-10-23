Eymir Göleti çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Eymir beldesinde yapımına başlanılan Eymir Göleti'nde çalışmalar sürüyor.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, bölgenin tarım alanında kalkınmasına katkı sağlayacak göletin tamamlanması ile 7 bin 610 dekar alanda sulu tarıma geçileceğini belirtti.

Mertoğlu, Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan Eymir Göleti'nin bölge insanı açısından çok önemli olduğunu anlatarak, "Eymir beldesinde çalışmaları devam eden gölet inşaatının yüzde 15'i tamamlandı. Şu an yollar ve ana gövde üzerinde çalışma yapılıyor. Çalışmalar bu yıl tamamlanacaktı ancak bazı olumsuzluklar nedeniyle bu süre 2021 yılına sarktı. Gölet tamamlandığında 2,72 milyon metreküp su ile 7 bin 610 dekar arazinin su ile buluşması sağlanacak." dedi.