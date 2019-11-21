Son Dakika Haberleri: Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak
Son Dakika Güncel Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak - Son Dakika

Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak

6 saat önce

Gölbaşı ilçesinde, Eymir Mahallesi'nde vatandaşların pazar ihtiyacını gidermek amacıyla kurulacak semt pazarının 24 Kasım Pazar günü açılcağı bildirildi.

Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak, System.String[]

Gölbaşı ilçesinde, Eymir Mahallesi'nde vatandaşların pazar ihtiyacını gidermek amacıyla kurulacak semt pazarının 24 Kasım Pazar günü açılcağı bildirildi.

Eymir Mahallesi'nde, vatandaşların talebine üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Eymir Mahallesi'nde semt pazarı açılması için başlattığı çalışmada sona gelindi.

Belediye Başkan Ramazan Şimşek konuya ilişkin, "Eymir Mahallemizde uzun süreden beri vatandaşlarımızın bir semt pazarı talebi vardı. Bizler de vatandaşımızın bu talebine kayıtsız kalmadık ve Eymir Mahallesi semt pazarını açmaya karar verdik. 24 Kasım Pazar günü Eymir Mahallesi semt pazarımız açılıyor. Gölbaşılı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı kazançlar dilerim." dedi.

Eymir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:43:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]