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Eynerce Kavşağı'na trafik düzenlemesi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu projesi kapsamında yapılacak olan kavşak düzenleme çalışması nedeniyle İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine girecek olan araçlar geçici güzergahı kullanacak.

Eynerce Kavşağı'na trafik düzenlemesi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu projesi kapsamında yapılacak olan kavşak düzenleme çalışması nedeniyle İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine girecek olan araçlar geçici güzergahı kullanacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğu tarafından Dilovası ilçe merkezine girişleri kolaylaştırmak için "Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu" projesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje çalışmaları kapsamında Eynerce Kavşağı'nın Dilovası giriş kolunda kavşak düzenleme çalışması yapılacak. Gerçekleştirilecek olan kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle İzmit yönünden Dilovası'na girişi sağlayan kavşak kolu, çalışmalar bitirilene kadar kapalı tutulacak. İzmit yönünden gelerek Dilovası'na giriş yapmak isteyen araçlar, Eynerce Kavşağı'nın belirlenen diğer alternatif kollarını kullanarak ilçe merkezine giriş yapabilecek.


Araçlar, 15 Ekim 2019 Salı günü başlayacak olan kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle kapanacak olan Dilovası giriş kolu yerine, belirlenen geçici güzergahı kullanacak. İzmit yönünden gelen araçlar, kavşak köprüsünün üstüne çıkıp karşı tarafa geçip dönel kavşaktan döndükten sonra Dilovası ilçe merkezine ulaşabilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan kavşak düzenleme çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, İzmit, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
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