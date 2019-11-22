Eynesil'de Afetlerden Korunma Bilinci semineri verildi

Eynesil İmam Hatipliler Derneği (EYİMDER) tarafından, Türk Kızılay'ı Giresun Şubesi işbirliği ile "Afetlerden Korunma Bilinci" semineri verildi.

Türk Kızılay'ı Giresun Şubesi Başkanı Murat Cansız, dernek binasındaki seminerde yaptığı konuşmada, Kızılay olarak hem sahada ve hem de teorik olarak afet bilinciyle ilgili eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Katılıcılardan gittikleri yerlerde birer Kızılay gönüllüsü gibi çalışmalarını isteyen Cansız, katılımcılardan seminerde öğrendiklerini uygulamalarını tavsiye etti.

EYİMDER Başkanı Ramazan Öztürk de dernek olarak bu tarz sosyal ve kültürel konulardaki faaliyetlerine devam edeceklerini ifade ederek, Eynesil'deki tüm kurum ve kuruluşlarla bu anlamda işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Seminerde Türk Kızılayı Eğitim Uzmanı Çağrı Çakır afetlerle ilgili bilinçlendirme ve afet esnasında yapılacak alışmalara ilişkin sunum yaptı.

Seminere Eynesil İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, Eynesil Kamil Nalbant MYO öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.