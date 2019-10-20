Son Dakika Haberleri: Eynesil'de etkili olan yağış heyelanlara neden oldu
Son Dakika Güncel Eynesil'de etkili olan yağış heyelanlara neden oldu

Eynesil'de etkili olan yağış heyelanlara neden oldu

1 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bölgeye bağlı köylerde heyelanlara sebep oldu.

Eynesil'de etkili olan yağış heyelanlara neden oldu, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bölgeye bağlı köylerde heyelanlara sebep oldu.


Giresun'da etkili olan sağanak yağış Eynesil ilçesinde heyelanlara neden oldu. AFAD'a ve İl Özel İdare şefliğine bağlı ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, can ve mal kaybının ne olduğu ile ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

Giresun, Eynesil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
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