Eynesil'de etkili olan yağış heyelanlara neden oldu
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Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bölgeye bağlı köylerde heyelanlara sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
Giresun'un Eynesil ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış bölgeye bağlı köylerde heyelanlara sebep oldu.
Giresun'da etkili olan sağanak yağış Eynesil ilçesinde heyelanlara neden oldu. AFAD'a ve İl Özel İdare şefliğine bağlı ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, can ve mal kaybının ne olduğu ile ilgili çalışmaların başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN
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