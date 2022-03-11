Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

11.03.2022 15:51
Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen törene, Kaymakam İdris Koç, Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, kurum müdürleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

İstiklal Marşı ile ilgili şiir okunması, İstiklal Marşı'nın yazılması konulu oratoryo çalışması, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu video gösterisi ile devam eden program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sonra sona erdi.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Mustafa Eren, Eynesil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eynesil'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika


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