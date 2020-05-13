Eynesil Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başlanıldı - Son Dakika

Giresun'un Eynesil ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde maske üretimi başladı.

Eynesil Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler tarafından gönüllü olarak maske üretimine başlanıldığını söyledi.

Gökçe, günde 550-600 maske üretildiğini ifade ederek, imal edilen maskelerin ilçe devlet hastanesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edildiğini aktardı.

Kaymakam Gökçe, gönüllü çalışmalarından dolayı usta öğreticilere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.