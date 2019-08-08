Eynesil ilçesinde yaz Kur'an kursu sona erdi

Eynesil
ilçesinde yaz Kuran kursu törenle sona erdi.
Eynesil Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene, Eynesil Kaymakamı Mustafa Temiz
, İlçe Müftü Vekili Halil Güneş
, din görevlileri ile öğrenciler katıldı.
Kaymakam Temiz, burada yaptığı konuşmada, kurs sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yavrularımız Allah'ın kelamını, lafsını öğrenmek için ilk adımlarını attılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilerleyen yaşlarında da Rabbim inşallah onlara öğrendikleri ile amel etmeyi nasip etsin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Müftü Vekili Halil Güneş ise kursun 10 Haziran'da başladığını aktararak, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimize çeşitli hediyeler hazırladık. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yıl başlangıç olarak ancak bu hediyelerimizi veriyoruz. Gelecek yıllarda Kuran kursumuza gelen öğrencilerimize daha güzel, daha anlamlı da daha kaliteli hediyeler verilecektir. Seneye kurslarımıza inşallah daha fazla öğrenci katılacaktır."
Konuşmaların sonunda kursa katılan 77 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.