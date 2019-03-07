Son Dakika Haberleri: Eynesil Kaymakamı Ermiş'ten Sağduyu Çağrısı

Eynesil Kaymakamı Ermiş'ten Sağduyu Çağrısı

1 saat önce

Giresun'un Eynesil Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, cezaevi firarisi bir şahsın bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasına adliye önünde toplanarak tepki gösteren vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Eynesil Kaymakamı Ermiş'ten Sağduyu Çağrısı, System.String[]
Giresun'un Eynesil Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, cezaevi firarisi bir şahsın bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasına adliye önünde toplanarak tepki gösteren vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, adliye önünde yaptığı konuşmada, "Tepkinizi anlayışla karşılıyorum. Toplumda istemesek de istenmeyen olaylar oluyor. Bunun önüne geçmek içinde iyi bir toplumsal eğitim gerekiyor. Hiç kimse suçlu doğmuyor. Ne kadar iyi insan yetiştirmiş olsak da beş parmağın beşi de bir olmuyor. Ahirette iyi yapan iyiliğinin, kötü yapan kötülüğünün cezasını çekecektir. Ancak burada suçun cezalandırma merci hukuk yoluyla adliyelerdedir. Suç işleyen şahıs tutuklanmış cezasını da cezaevinde çekecektir. Sizlerden de olaysız bir şekilde dağılmanızı istirham ediyorum" dedi.

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'in konuşmasının ardından vatandaşlar adiye önünden dağılmaya başladı. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Giresun, Erdoğan Turan Ermiş, Eynesil, 3. Sayfa
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