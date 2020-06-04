Eynesil Kaymakamı Gökçe, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Eynesil Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, ilçe merkezi ve köylerdeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Gökçe, ailelerle kısa süreli görüşmeler yaptı.

Gökçe, şehit ailelerinin kıymetli birer emanet ve baş tacı olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramında ailelere ziyaret gerçekleştiremediklerini anımsatan Gökçe, "Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında sizler geliyorsunuz. Pandemi uygulamaları nedeniyle sizleri bugün ziyaret etmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Şehit babası Avni Gör, Kaymakam Gökçe'nin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sağ olsunlar, devletin tüm kurumları her zaman yanımızda oldular. Sorunumuz olduğunda anında çözüm bulmaya çalıştılar. Her türlü sıkıntımızı dile getirebildiğimiz başta Kaymakamımız olmak üzere devletin tüm kurum amir ve çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.