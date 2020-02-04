Eynesil-Ören Beldesi arasındaki yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eynesil-Ören Beldesi arasındaki yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika

Eynesil-Ören Beldesi arasındaki yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesi ile Ören Beldesi arasında yapımı süren yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu.

Eynesil-Ören Beldesi arasındaki yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesi ile Ören Beldesi arasında yapımı süren yeni yol inşaatı mahkeme kararıyla durduruldu. Mahkeme kararıyla ilgili Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, sadece zaman kaybı olduğunu söyledi.


Yaklaşık 5 yıldır yapım çalışmaları devam eden ve 0 ile 2,5 kilometre arasında yapılması öngörülen yol bilirkişilerin verdiği karar sonrası Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.


"Yol çalışmalarının durması, yolun tamamlanması için bir engel teşkil etmiyor" diyerek mahkeme kararını değerlendiren Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren "Devletin yüzde 95 istimlak bedeli ödediği bu yol her harikulade geçecek. Mahkeme kararı sadece zaman kaybıdır. Daha önce yerel mahkemenin yolun durdurulmasıyla ilgili verdiği bir karar vardı ve konu Samsun İdari Mahkemesine taşındı. Karayolları'nın avukatları yerel mahkemenin verdiği kararın bozulması için dilekçe vermişlerdi. Mahkeme dilekçeyi kabul etmedi ve bilirkişilerin verdiği karar doğrultusunda yol çalışmaları tamamen durdu. Devlet bu yolun yüzde 95 kamulaştırma parasını ödemiş. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü bu yolun kamu yararına dair mahkemeye bir yazı yazacak ve mahkeme bunu bu şekilde kabul etmek zorunda kalacak. Bu süreçte karayollarının böyle bir hakkı var çünkü. Yolumuzun tamamı 6,7 kilometre olacak ve alt yapı çalışmaları tamamen bitmiş durumda. İkinci etap yol çalışmaları için yeni ihale haziran ayında yapılacak. Bu yolun projesi ve tüm etüt çalışmaları bitti. Arazi sahiplerinin istimlak bedelleri de hesaplanıp en kısa zamanda yatırılacaktır" dedi. - GİRESUN

Giresun, Eynesil, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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