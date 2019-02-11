Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Musaoğlu Yeniden Seçildi
57 dakika önce
Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Orhan Musaoğlu yeniden seçildi.
Eynesil
Ziraat Odası Başkanlığına Orhan Musaoğlu yeniden seçildi.
Oda binasında yapılan olağan genel kurul toplantısına Görele
Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner
ve delegeler katıldı.
Genel kurulda mevcut başkan Musaoğlu başkanlığındaki tek listesiyle gidildi. 23 delegeden 17'sinin oy kullandığı seçimde Musaoğlu, oyların tamamını alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.
Musaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ahmet Ergin
, Mustafa Aydın
, İsmet Yılıkyılmaz ve Dursun Ali Tiryaki'den oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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