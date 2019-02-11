Son Dakika Haberleri: Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Musaoğlu Yeniden Seçildi

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Musaoğlu Yeniden Seçildi

57 dakika önce

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Orhan Musaoğlu yeniden seçildi.

Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Musaoğlu Yeniden Seçildi, System.String[]
Eynesil Ziraat Odası Başkanlığına Orhan Musaoğlu yeniden seçildi.


Oda binasında yapılan olağan genel kurul toplantısına Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner ve delegeler katıldı.


Genel kurulda mevcut başkan Musaoğlu başkanlığındaki tek listesiyle gidildi. 23 delegeden 17'sinin oy kullandığı seçimde Musaoğlu, oyların tamamını alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Musaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Ahmet Ergin, Mustafa Aydın, İsmet Yılıkyılmaz ve Dursun Ali Tiryaki'den oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Görele, Eynesil, Güncel
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