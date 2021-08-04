Eynif Ovasına yaklaşan yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

Eynif Ovasına yaklaşan yangına müdahale sürüyor

- Orman yangını bölgedeki yangın yılkı atlarını da tehdit ediyor

ANTALYA - Manavgat yangını ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerlediği bildirildi. Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, yangının köylüler ile birlikte 4 gündür önünü kesmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı üstü Gölcük yaylası mevkiine sıçradı. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi Düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu Ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 km uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki alevlerin kızılçamların yoğunlukta olduğu Katrancı ve Ormana bölgelerine yaklaşmasından endişe ediliyor.

Yangının şu anda Eynif Ovasına kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle muhtarı Fikret Canbaş, "Manavgat'ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası'da sınır bölgesidir. Günlerdir Ormana halkımız canla başla yangınla mücadele ediyor. Şu anda alevler Ormana'nın Badınoluğu, Girendere, Eynif Ovası, Gölcük ve Katırancı mevkiine kadar ulaştı. Devletimizin tüm birimleri canla başla mücadele ediyorlar" dedi.

Yılkı atlarının yaşam alanı

90 bin dönümlük olan Eynif ovasında yaşayan Toroslar'ın efsanesi Yılkı atları da sürüler halinde burada yaşıyor. Yılkı atlarının sayısının sadece o bölgede bin civarında olduğu biliniyor.