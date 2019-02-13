Eyof 2019: Alp Disiplini
5 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Alp disiplini müsabakalarından detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) sporcular Alp disiplini slalom branşında mücadele etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alp disiplini müsabakalarından detaylar SARAYBOSNA - Bosna Hersek
'de düzenlenen 2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) sporcular Alp disiplini slalom branşında mücadele etti. Başkent Saraybosna
yakınlarındaki Jahorina dağında gerçekleşen müsabakalarda sporcular madalya için yarıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:06 Kaynak: AA
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