EYOF 2019'da milli judocu Özlem Yıldız altın madalya aldı

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali milli judocu Özlem Yıldız altın madalya kazandı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali milli judocu Özlem Yıldız altın madalya kazandı.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen EYOF 2019'un 5. gününde erkekler 66, 73 kilo, kadınlar 52, 57 ve 63 kiloda judo müsabakaları gerçekleştirildi. Milli judoculardan erkeklerde Musa Şimşek (73 kg) kadınlarda ise Özlem Yıldız (57 kg), Habibe Afyonlu (63 kg) mücadele etti.



57 kiloda mücadele eden Özlem Yıldız, Avusturyalı Rosalieve Woess'i, Alman Samira Bock'u ve Hollandalı Alexe Wagemarker'i yenerek finale yükseldi. Finalde Rus Kseniia Galitskaia'yı yenen Yıldız Altın madalya aldı.



Altın madalya aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Özlem Yıldız, "Çok emek verdim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı gösteririm. Her bir şekilde bana destek olan Serkan hocama çok teşekkür ederim. O, olmasa belki ben buralara gelmezdim" diye konuştu.



Musa Şimşek de erkekler 73 kiloda Hollandalı ve Gürcü rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycan Vugar Talibov'a yenilen Şimşek, altın alma şansını kaybetti. Bronz madalya için Sırp Aleksandar Rajicic ile mücadele eden Şimşek, rakibine yenilerek turnuvadan elendi.



Kadınlar 63 kiloda mücadele eden Habibe Afyonlu, Hollandalı Joanne Van Lieshout'a yenilse de represaj karşılaşmasında Slovak Stasa Kolar'ı yenerek bronz madalya karşılaşmasına çıktı.Bronz madalya için Ukraynalı Yuliia Kurchenko ile karşılaşan Habibe Afyonlu rakibe yenilerek bronz madalya alma şansını kaybetti. - BAKÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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