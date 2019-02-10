Son Dakika Haberleri: Eyof 2019 Görkemli Bir Törenle Başladı (2) - Saraybosna

Eyof 2019 Görkemli Bir Törenle Başladı (2) - Saraybosna

1 saat önce

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019) düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019) düzenlenen görkemli törenle açıldı. "İki şehir, tek hayal" sloganıyla başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda düzenlenen festival açılışı rengarenk görüntülere sahne olurken, 1984 Kış Olimpiyatlarının ardından Saraybosna'da bir kez daha olimpiyat ateşi yakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Avrupa, Saraybosna, Güncel
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