Eyof 2019: Snowboard
1 saat önce
Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) snowboard müsabakları yapıldı.
Bosna Hersek'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) snowboard müsabakları yapıldı. Başkent Saraybosna yakınlarındaki Bjelasnica dağında gerçekleşen müsabakalarda, sporcular madalya için yarıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:26 Kaynak: AA
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