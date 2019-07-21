EYOF'ta ilk madalya Umut Çoban'dan
1 saat önce
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Umut Çoban, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:11 Kaynak: AA
2019 Avrupa
Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Umut Çoban, gümüş madalya aldı. Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen 2019 EYOF başladı. Türkiye
, Bakü'deki ilk madalyasını güreş branşında elde etti.
Grekoromen stil 45 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Farid Sadikhli'ye yenilen Umut Çoban, ikincilik kürsüsüne çıktı.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
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