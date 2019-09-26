Son Dakika Haberleri: Eyp patlamasında ölen yusuf kurt, toprağa verildi
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Eyp patlamasında ölen yusuf kurt, toprağa verildi

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 22 Eylül'de, araziye yerleştirilen fotokapanla uğraştığı sırada, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Süryani Yusuf Kurt, Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Eyp patlamasında ölen yusuf kurt, toprağa verildi, System.String[]

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 22 Eylül'de, araziye yerleştirilen fotokapanla uğraştığı sırada, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Süryani Yusuf Kurt, Mor Abrohom Manastırı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanla ilgilendiği sırada PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden, 9 çocuk babası Midyatlı Süryani Yusuf Kurt için Mor Abrohom Manastırı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropolit Samuel Aktaş, Yusuf Kurt'un ailesi ve yakınları, Süryani din adamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Tören, Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alınanı getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulup, Kurt'un öz geçmişinin okunmasının ardından dini törene geçildi. Manastırda metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği dini törenin tamamlanmasıyla Yusuf Kurt, götürüldüğü Süryani mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında Kurt'un eşi Diana Kurt ve annesi Şime Kurt, uzun süre gözyaşı döktü.

Törene katılan Vali Yaman ve beraberindekiler, Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, Türk bayrağı verdi.

Yusuf Kurt, Mardin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
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