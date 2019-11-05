EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Paylaşımda, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Suriye 'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da, PKK/ YPG 'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

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