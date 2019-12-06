EYSAM'da Nezih Eldem Şehir Müzesi Projesi konuşuldu

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezinin (EYSAM) periyodik olarak gerçekleştirdiği EYSAM Akademik Buluşmaları'nın konuğu bu hafta, yazar Sadık Tekeli oldu.



Eyüpsultan Belediyesi tarafından yürütülen Nezih Eldem Şehir Müzesi Projesi çalışması, "Semte Değer Katması Düşünülen Bir Kent Müzesinin Hikayesi" başlıklı seminerde kurucu müdür Sadık Tekeli tarafından anlatıldı. EYSAM toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, Eyüpsultan Belediyesinin müze çalışmaları kapsamında 2006-2009 yılları arasında gerçekleştirilen Nezih Eldem Şehir Müzesi çalışmasının hikayesi konuşuldu.



"Eşine pek rastlanmayan ortak akılla yürütülmüş bir projeydi"



Gerçekleştirdiği sunumda, kent müzelerinin şehirlere kimlik kazandırma konusundaki önemine değinen Tekeli şunları söyledi:



"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın birçok ülkesinde büyük çaplı kültürel yatırımları öngören kentsel kalkınma projeleriyle birlikte şehirlere bir kimlik kazandırmak amacıyla kent müzeleri kurulmaya başlandı. Bu kültürel kalkınma projeleri 2000'li yıllarla birlikte ülkemizde de yaygınlaştı. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Nezih Eldem Şehir Müzesi Projesi çalışması da bugün bile eşine pek rastlanmayan bir katılımcılık ve ortak akılla yürütülmüş bir projeydi. Bu projeyi özel kılan şey proje sürecinin içine dahil olan yerel yönetimin yöneticilerinin, müze uzmanlarının, akademisyenlerin ve yerel halkın ortak bir çalışmasından geçmiş olmasıydı."



Söyleşinin ardından Eyüpsultan Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışkan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına yazar Sadık Tekeli'ye teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL