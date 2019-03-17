Son Dakika Haberleri: EYT'liler Maltepe'de

EYT'liler Maltepe'de

1 saat önce

Ankara'da 10 Şubat'ta büyük buluşmaya imza atan EYT'liler toplantı salonlarına sığmadıklarını belirterek İstanbul'da da miting kararı aldı.

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Ankara'da 10 Şubat'ta büyük buluşmaya imza atan EYT'liler toplantı salonlarına sığmadıklarını belirterek İstanbul'da da miting kararı aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul Maltepe Meydanı'na giden EYT'liler miting alanına girmeye başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:15 

Maltepe, İstanbul, EYT, Ekonomi
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