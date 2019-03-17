EYT'liler Maltepe'de
1 saat önce
Ankara'da 10 Şubat'ta büyük buluşmaya imza atan EYT'liler toplantı salonlarına sığmadıklarını belirterek İstanbul'da da miting kararı aldı.
Ankara
'da 10 Şubat'ta büyük buluşmaya imza atan EYT
'liler toplantı salonlarına sığmadıklarını belirterek İstanbul
'da da miting kararı aldı. Türkiye
'nin çeşitli illerinden İstanbul Maltepe
Meydanı'na giden EYT'liler miting alanına girmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:15
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