Son Dakika Haberleri: Eyt'lilere Ankara Mitingi Öncesi Provokasyon Uyarısı

Eyt'lilere Ankara Mitingi Öncesi Provokasyon Uyarısı

30 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Kırşehir'de Ankara'da Şubat ayında düzenlenmesi beklenen miting öncesi bir araya geldi.

Eyt'lilere Ankara Mitingi Öncesi Provokasyon Uyarısı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Kırşehir'de Ankara'da Şubat ayında düzenlenmesi beklenen miting öncesi bir araya geldi. Yapılan bilgilendirme toplantısında mitingde provokasyon olabileceği uyarısında bulunuldu.

EYT'liler Kırşehir Temsilcisi Murat Erdem, yaptığı açıklamada; Ankara mitingi öncesi provokasyona gelinmemesi noktasında bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Erdem açıklamasında, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme talebimiz var. Bizlerin amacı provakasyondan uzak, emekliliği hak eden kişilerin yasal olarak haklarını savunmaktır. Bu noktada bizleri arayarak bilgi isteyenlere Pazar günü yapacağımız toplantı ile bilgi vereceğiz. Kazanılmış hakların verilmesi tek talebimizdir. Yapacağımız bilgilendirme toplantısı ise siyasi faaliyetten uzaktır" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması! Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:26:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyt'lilere Ankara Mitingi Öncesi Provokasyon Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]