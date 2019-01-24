Eyt'lilere Ankara Mitingi Öncesi Provokasyon Uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) – Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Kırşehir'de Ankara'da Şubat ayında düzenlenmesi beklenen miting öncesi bir araya geldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Kırşehir'de Ankara'da Şubat ayında düzenlenmesi beklenen miting öncesi bir araya geldi. Yapılan bilgilendirme toplantısında mitingde provokasyon olabileceği uyarısında bulunuldu.



EYT'liler Kırşehir Temsilcisi Murat Erdem, yaptığı açıklamada; Ankara mitingi öncesi provokasyona gelinmemesi noktasında bilgilendirme yapacaklarını söyledi.



Erdem açıklamasında, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme talebimiz var. Bizlerin amacı provakasyondan uzak, emekliliği hak eden kişilerin yasal olarak haklarını savunmaktır. Bu noktada bizleri arayarak bilgi isteyenlere Pazar günü yapacağımız toplantı ile bilgi vereceğiz. Kazanılmış hakların verilmesi tek talebimizdir. Yapacağımız bilgilendirme toplantısı ise siyasi faaliyetten uzaktır" dedi. - KIRŞEHİR

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