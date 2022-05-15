EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz - Son Dakika
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EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz

15.05.2022 16:30

Emeklilikte yaş sınırına takılan binlerce kişi bugün Maltepe miting alanında buluştu. Mitinge Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de katıldı. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, miting konuşmasında "Bizim tek meselemiz EYT'dir. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Maltepe miting alanında toplandı. Alana, Türkiye'nin birçok ilinden EYT'liler 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis kontrol noktalarından geçerek içeriye alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ VE MUHARREM İNCE DE MİTİNGE KATILDI

Mitinge, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE EYT DİYE BİR PROBLEM YOK"

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Dünyanın hiçbir yerinde EYT diye bir problem yok. EYT problemi bize, yani Türkiye'ye has bir problemdir. Nedenleriyle, nasıllarıyla, tamamen yerli ve milli toplumsal bir problemdir. Yaklaşan genel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.

"BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIYIZ, BİZİ YOK SAYAMAZLAR"

Yasal olmayan hiçbir şeyde ısrarcı değiliz. Biz sadece yasaların geriye dönük işlemeyeceğini söylerken ısrarcıyız ve olmaya da devam edeceğiz. İşe giriş başlangıç tarihimizde bize sunulan şartlar neyse o şartların yerine getirilmesinde ve insanca yaşanır bir emekli maaşında ısrarcıyız. Emek bizim, alın teri bizim, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizi yok sayamazlar. En güzel tepkimizi de sandıkta göstereceğiz" dedi.

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Türkiye, Maltepe, Miting, EYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz - Son Dakika
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