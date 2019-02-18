Eyu- Der Yönetimi Kutlu ile Bir Araya Geldi
26 dakika önce
Der Adıyaman İl Temsilciliği yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
EYU-Der Adıyaman
İl Temsilciliği yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu
'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYU- Der) İl Temsilcisi Abdulkadir Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kutlu ile bir süre sohbet eden ve derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi veren EYU- Der İl Temsilcisi Çelik, ilgi ve desteklerinden dolayı Kutlu'ya teşekkür etti.
Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbetten sonra yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise misafirleriyle yakından ilgilendi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:14 Kaynak: İHA
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