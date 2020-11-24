EYÜP AKSU: SONUÇLAR İSTANBUL'DA İLAVE TAKSİYE İHTİYAÇ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR - Son Dakika

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından İstanbul için hazırlanan Taksi Sektörünün Analiz Raporu'nu paylaştı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu , "Çıkan sonuçlar bize İstanbul'da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını göstermektedir" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik tarafından İstanbul'da Taksi Sektörünün Analiz Raporu hazırlandı. Rapor, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası binasında gerçekleşen toplantıda İTEO Başkanı Eyüp Aksu tarafından açıklandı.

TAKSİ SAYISI YETERLİ BULUNDU

Raporun detaylarını paylaşan Aksu, "İstanbul Teknik Üniversitesince hazırlanan raporda "İstanbul'da taksi sisteminde araç eksikliği bulunmamaktadır taksi sayısı ihtiyacı karşılayacak seviyededir. İstanbul taksi sisteminde etkin bir planlamanın olmaması ve bilgi teknolojilerini kullanımdaki eksiklikler nedeniyle ciddi ölçüde verimlilik sorunu vardırö denilmektedir" ifadelerini kullandı.Aksu sözlerini şöyle sürdürdü;"Dünyada genel kabul gören ticari taksi işletme performans değerlerine göre bir kentte taksi ihtiyacı vardır demek için ticari taksilerin gün içinde yolcu ile yaptıkları ticari km değerinin yine gün içinde yaptıkları toplam kilometre değerinin oranı yüzde 65 üzerinde olması gerekmektedir. İstanbul'da aplikasyon uygulaması olmayan ticari taksilerde bu oran uydu üzerinden alınan GPS (araç takip) verilerine göre pandemi öncesi yüzde 39,3 165 kilometre, pandemi sonrası ise yüzde 32,5 (130 km) olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar bize İstanbul'da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını göstermektedir"

TAKSİ SİSTEMİ DİJİTALLEŞMELİÖte yandan taksi sistemindeki dijitalleşme yönünde yapılan araştırmaya değinen Aksu, "İstanbul taksi sisteminde mevcut araçların işletme verimliliğinin yüzde 1 oranında artırılması taksi sistemine 443 adet yeni taksi ilave etmeye eş değerde olumlu yönde etki yaratmaktadır. Taksi işletim sisteminde verimlilik artışı ile gün içinde yolculukla yapılan ticari kilometre değerinin toplam yapılan kilometreye oranı yüzde 55 üstüne çıkarıldığında mevcut taksi sistemine 6.958 yeni araç ilave etmiş kadar olumlu etki yaratmakta ve ticari taksilerin işletme performansları arttırılmaktadır. Yine Uydu üzerinden alınan Taksimetre GPS (Araç Takip) verilerine göre teknoloji kullanan taksiler teknoloji kullanmayan taksilere göre yüzde 33 daha fazla dolu gezmekte ve trafikte yüzde 11 daha az dolaştığı tespit edilmiştir" diye konuştu.İBB tarafından taksi kullanıcılarıyla yapılan ankete göre de vatandaşların taksi sayılarını yeterli bulduğunu söyleyen Aksu, "İstanbul Büyükşehir belediyesince 3.936 taksi kullanıcısı ile yapılan anketlerin değerlendirme bölümünde 'Taksi kullanıcılar genel olarak İstanbul'daki taksi sayısının yeterli olduğunu düşünmektedirle'r denilmektedir. İstanbul'da taksi kullanıcıları ile yapılan anketler bize taksi sayısının yeterli olduğunu taksi sayısının azlığından kaynaklanan bir sorun olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü----------------------Eyüp Aksu açıklamaları

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