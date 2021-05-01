- Eyüp Arın: "En azından kümede kaldık"

BALIKESİR - Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından, yaptığı açıklamada, "Bu maça başlarken puana çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Zor bir süreçten geldik. En azından kümede kaldık" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, RH Bandırmaspor'a 3-2 yenilerek evine puansız döndü. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adanaspor'un Teknik Direktörü Eyüp Arın, "Maç öncesi istatiksel olarak bu ligde kalmak için puansal anlamda ihtiyacımız olan bir maça gelmiştik. Bir gerçek var ki; 2 hafta önce kazandığımız maçtan sonra 9 puanlık fark kapanamayacağını aklımızın bir köşesine yazdık. Bu maça başlarken puana çok ihtiyacımız olan bir maçtı. Emeği Adanaspor'da geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geldik. En azından kümede kaldık" diye konuştu.