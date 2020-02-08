Eyüp Arın: "İlk 15-20 dakika kabus gibiydi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüp Arın: 'İlk 15-20 dakika kabus gibiydi' - Son Dakika Spor

Eyüp Arın: "İlk 15-20 dakika kabus gibiydi"

17 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, 4-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "Oyuncularımız bu maçı istiyorlardı ama ilk 15-20 dakika kabus gibiydi" dedi.

Eyüp Arın:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, 4-1 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "Oyuncularımız bu maçı istiyorlardı ama ilk 15-20 dakika kabus gibiydi" dedi.


Adanaspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Teknik Direktör Eyüp Arın, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın hazırlıklarını yaparken zor olacağını biliyorduk. Skor anlamında öne geçip onu da koruduğumuzda avantajlı olabileceğimizi düşündük ama maç bizim planlamamızda olmayan şok golle başladı. Golden sonra tamamen oyundan kopan bir oyuncu gurubumuz vardı. Çok kendilerini bu maça adapte edip maçı istiyorlardı. Ama ilk 15-20 dakika kabus gibiydi. Bir ara dengeyi sağlar gibi olduk sonra ama Adana Demirspor bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarıya biz sakat olan oyuncularımızı oyundan alırken yediğimiz üçüncü gol kopmamıza neden oldu. Bu kadar kaliteli bir takım karşısında oyuncu eksikliklerimizi çok hissettik. Sahada gerçekten keyifli bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA

Adana Demirspor, Adanaspor, Eyüp Arın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a büyük destek
Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Ümit Öztürk'ten çok konuşulan penaltı kararı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüp Arın: "İlk 15-20 dakika kabus gibiydi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]