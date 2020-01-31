Eyüp Arın: "Üçüncü gol oyuncuları ve bizi rahatlattı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eyüp Arın: 'Üçüncü gol oyuncuları ve bizi rahatlattı' - Son Dakika Spor

Eyüp Arın: "Üçüncü gol oyuncuları ve bizi rahatlattı"

21 dakika önce

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından, "2-1'den sonra oyuncularımızın kendine olan güvenleri bulduğumuz üçüncü golle geldi.

Eyüp Arın:

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, 3-1 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından, "2-1'den sonra oyuncularımızın kendine olan güvenleri bulduğumuz üçüncü golle geldi. Hem bizi hem de oyuncularımızı rahatlattı. Bu anlamda oyuncularımızı kutluyorum" dedi.


"Zor süreci onlarla birlikte atlatacağız"


Adanaspor, ligin 20. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arın, "Maç öncesi genelde baktığımızda kazanamayan ve kendi güvenini sağlayamayan bir gurupla karşı karşıyaydık. Sezon başı planlamamızla şu andaki bulunduğumuz yer arasında çok farklı bir noktadayız. Bundaki en büyük etkenlerden birisi de futbolcuların aynı haftalarda sakatlanıp cezaların gelmesi. Bu zor süreci onlarla birlikte atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.


"Oyuncularımızı kutluyorum"


Oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Eyüp Arın, "Düşüncelerimizi ve istediklerimizi planladığımız şekilde ön bölgeye taşımaya çalıştık. İlk yarıyı 2-0 bitirdikten sonra oyuncularımızı riskli bir skor konusunda uyardık. 2-1'den sonra oyuncularımızın kendine olan güvenleri bulduğumuz üçüncü golle geldi. Hem bizi hem de oyuncularımızı rahatlattı. Bu anlamda oyuncularımızı kutluyorum. Osmanlıspor oyuncuları da çok iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Adanaspor, Eyüp Arın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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