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Eyüp Bülent Miran: "Seyyanen zam oranı güncellenmeli" - Son Dakika

Eyüp Bülent Miran: "Seyyanen zam oranı güncellenmeli"

06.06.2021 15:46
Eyüp Bülent Miran:

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89, Ocak-Mayıs dönemine ait beş aylık enflasyonun ise yüzde 6,38 olması nedeniyle memurların ilk 6 aylık yüzde 3'lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan altında kaldığını bu nedenle yüzde 10 oranında...

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89, Ocak-Mayıs dönemine ait beş aylık enflasyonun ise yüzde 6,38 olması nedeniyle memurların ilk 6 aylık yüzde 3'lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan altında kaldığını bu nedenle yüzde 10 oranında seyyanen zam taleplerinin yeni verilerle güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3'lük maaş artışının enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını, maaşlarda yüzde 3'lük artış gerçekleşirken, enflasyonda bunun iki katının üzerinde artış gerçekleştiğini vurgulayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Mayıs ayı enflasyon rakamı yüzde 0,89, Ocak-Mayıs dönemine ait 5 aylık enflasyon ise yüzde 6,38 olmasından dolayı memur maaş artış rakamları ne yazıkki enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldı. Bu rakamsal tablonun ifade olarak özeti, enflasyon hem maaşları eritmeye hem gelirde kayıp üretmeye hem de giderler için ayrılan tutarları büyütmeye devam ediyor demektir. Sendika olarak seyyanen yüzde 10 zam talebimizin değerlendirmeye alınması gerekmektedir" dedi.

En düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifinin, yeni verilerle oransal olarak güncellenmesi gerektiğini belirten Başkan Miran, "Kamu görevlilerinin 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3'lük artış, Mart ayından itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Nisan ayını kamu görevlileri enflasyon karşısında toplamda yüzde 2,45'lik bir kayıpla kapatmıştır. Mayıs ayı sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021 tarihindeki 100 TL'si 93,98 TL'ye, bin TL ise 939,81 TL'ye düşmüştür. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde Temmuz ayında yüzde 3 normal artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacak. Bunun anlamı ise, Temmuz ayında enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek olacağıdır. Enflasyon dışında 1 Ocak'tan bugüne kur, faiz ve altın bazlı kıyas yapıldığında hem oran hem de tutar boyutuyla kayıp çok daha yüksektir. 1 Ocak- 31 Mayıs dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin maaş ve gelirlerinde; altın boyutuyla yüzde 15,38, dolar yönüyle yüzde 16,35, Euro kıyaslamasında ise yüzde 15,76 düzeyinde bir kayıp söz konusudur" şeklinde konuştu.

"6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yaklaşıyor"

Öte yandan yaklaşan 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin de yaklaştığına dikkat çeken Başkan Miran, şu an yaşanan sıkıntının sorumlusunun, 5. Dönem Toplu Sözleşme'de Memur-Sen'in doğrularına kulak kapayan kamu işvereni ile işverenin yanlışlarına göz yuman hakem heyeti olduğunu vurguladı. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde 2021 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 13,81 olduğunu 2021 yılsonu enflasyonunun, işveren ve hakeminin kamu görevlilerinin ücretlerine yaptığı artışın 2,3 katı olarak beklendiğini vurgulayan Miran, "Kamu işvereni, siyasi iradenin 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün gereğini bihakkın icradan özenle kaçınmaktan vazgeçmelidir. En düşük devlet memurunun beş ayda maaşında 250,25 TL, gelirinde 790,7 TL tutarında kayıpla karşı karşıya kaldığı gerçeğinin gerekleri eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir. 1 Ocak 2021'den geçerli seyyanen zam hayata geçirilmeli, 1 Temmuz itibarıyla enflasyon farkı ve ikinci altı aya mahsus artışın yanında Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileri dikkate alınarak ilave seyyanen zam konusu ivedilikle ele alınmalıdır. Kamu işvereni, Ağustos ayında başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine makul tahmin, doğru hedef, adil teklif anlayışıyla hazırlanmalıdır. 2022 ve 2023 yıllarında kamu görevlilerinin istisnasız bütün aylarda hem maaş hem de gelir yönüyle enflasyonu ezen bir konumda olmasını sağlayacak teklifleri şimdiden hazırlamaya başlamalıdır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Eyüp Bülent Miran: Seyyanen zam oranı güncellenmeli
Eyüp Bülent Miran: Seyyanen zam oranı güncellenmeli

Antalya, Mayıs, Ocak, Eyüp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eyüp Bülent Miran: 'Seyyanen zam oranı güncellenmeli' - Son Dakika Ekonomi


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